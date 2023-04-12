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Şemdinli ve Yüksekova'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Şemdinli ve Yüksekova'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

Güncel Haberler

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Sabri Baran Özel Eğitim, Kültür ve Doğayı Koruma Derneğince 2 ilçede yaşayan 4 bin 350 ihtiyaç sahibi aileye gıda yardımında bulunuldu.

Dernek Başkanı Muzaffer Akdeniz, yaptığı açıklamada, daha önce ihtiyaç sahibi aileleri tespit ettiklerini ve ramazan dolayısıyla da yardım yaptıklarını söyledi.

Akdeniz, "Şemdinli ve köylerinde ramazan başında 1500 koli yardım dağıttık. Şimdi de 1350 aileye yardım kolisi teslim ettik. Aynı şekilde Yüksekova ilçesinde de 1500 yardım kolisi dağıttık. Bağışta bulunan herkese teşekkür ederiz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Yüksekova Akdeniz Hakkari Güncel Haberler

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