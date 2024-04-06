Şemdinli Kaymakamı Kanser Hastalarını Ziyaret Etti

Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, 1-7 Nisan Ulusal Kanser Haftası dolayısıyla ilçede kanser tedavisi gören hastaları evlerinde ziyaret etti.

Altınsu köyü ve Yeni Mahallede kanser tedavisi gören hastaları ziyaret eden Ateş, talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Erken teşhisin kanser tedavisinin başarılı olması için atılan ilk ve en önemli adım olduğunu belirten Ateş, hastalara sağlıklı ve dengeli beslenmeleri, düzenli fiziksel aktivite yapmaları ve kanser taramalarını ihmal etmemeleri tavsiyesinde bulundu.