Şemdinli-Derecik kara yolu derenin taşması sonucu ulaşıma kapandı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde derenin taşması sonucu Şemdinli-Derecik kara yolu ulaşıma kapandı.
İlçede etkili olan sağanak nedeniyle kara yolunun Boğazköy mevkisindeki dere taştı.
Bir bölümü su altında kalan kara yolu ulaşıma kapandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz