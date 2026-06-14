Silahla kayınpederinin evini bastı: 4 ölü

'UZMAN ÇAVUŞ EŞİYLE ANLAŞMIŞTI, BOŞANACAKLARDI'

Hakkari'nin Şemdinli Belediye Başkanı Fahri Şakar, Uzman Çavuş Musa Gezer'in eşi ve 3 yakınını silahla öldürmesine ilişkin konuştu. Başkan Şakar, huzurun şehri Şemdinli'de böylesi bir olayın yaşanmasının herkesi yürekten yaraladığını söyledi. Şakar, "Hiç hoş olmayan bir olay, aile anlaşmazlığı. Eşler arasında bir problem vardı. Dün akşam bir araya gelmişler. Pazartesi günü ikisi boşanmak için karar almışlar. Bugün sabah uzman çavuş şahıs eve gitmiş. Tedbirini de almış tabi. Yanında iki şarjör de almış. Bu bilgileri güvenlik güçlerinden aldık. Orada 4 vatandaşımızı öldürdükten sonra kendi kafasına da sıkıyor. Kendisi şu an ağır yaralı. Hatta Van'da yoğun bakımda. Yani böylesi bir şeyin olması, dediğimiz gibi özellikle Şemdinli gibi bir yerde, Seyitahmet'in olduğu, maneviyatın en zirvesi, zirve olduğu bir yerde böylesi bir olayın yaşanması hakikaten olmuyor ve yakışmadı Şemdinli'ye. Bizler gençlerimizi sağduyulu olmaya davet ediyoruz." dedi.

KAN, KANLA TEMİZLENMEZ'

Kanın kanla temizlenmeyeceğini söyleyen Başkan Şakar, "Bizim özellikle gençlerimizden, iki aileden de ricamız Allah rızası için bu işin büyütülmeden kapatılması. Bizler de bununla ilgili ilçemizdeki kanat önderlerimizle birlikte sabahtan itibaren iki aile arasında gelgit yapıyoruz. Temennimiz, bir an önce bu olayın kapatılması. Bugün edindiğimiz bilgiye göre, daha öncesinde işte eşler arasında problem vardı. Şahıs İstanbul'da görev yapıyordu. İzinli mi gelmiş, izinsiz mi gelmiş onu bilmiyoruz. Fakat dün itibarıyla Şemdinli'ye gelmiş. Dediğimiz gibi dün akşamda bir araya da gelmişler. Orada işte pazartesi günü ikisi 'birlikte avukata gidip boşanma noktasında gerektiği çalışmalarımızı yürütelim diye' bu şekil bir aralarında bir muhabbet de olmuş. Ama sabah saatlerinde bu katliamı gerçekleştirmiş" diye konuştu.

Yaşar KAPLAN- Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ(Hakkari),

HABER: Yaşar KAPLAN- Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ(Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı