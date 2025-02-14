Şemdinli'de Karla Mücadele Çalışmaları İniş İzleniyor
Şemdinli Kaymakamı ve Belediye Başkanı, ilçede etkili olan kar nedeniyle kapalı olan köy yollarının açılması için başlatılan karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar ve Belediye Başkanı Fahri Şakar, karla mücadele çalışmalarını inceledi.
İlçede etkili olan kar nedeniyle bir çok köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışma başlattı.
Kaymakam Akpınar ve Belediye Başkanı Şakar da yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Akpınar, vatandaşların güvenliği ve ulaşımın aksamaması için ekiplerin özveriyle çalıştığını belirtti.
Kaynak: AA / Sıraç Karadeniz - Güncel