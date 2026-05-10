Şemdinli-Derecik kara yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
Şemdinli'de son günlerde etkisini artıran yağışlı hava, kırsal bölgelerde yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor. Özellikle dağlık kesimlerde zemin yapısının zayıflamasıyla birlikte heyelan riski artarken, Şemdinli- Derecik kara yolunun 20'nci kilometresinde yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü. Yol ulaşıma kapanırken, ihbar üzerine ekipler bölgeye giderek çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı