Şemdinli'de 45 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, polisin denetimi sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 45 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, polisin denetimi sırasında durdurulan otomobilde yapılan aramada 45 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli mahkemeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede çalışmaları kapsamında Şemdinli ilçesi girişindeki uygulama noktasında denetlemelerde bulundu. Kontrollerde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 45 ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler mahkemeye sevk edildi.