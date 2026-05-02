Selma öğretmen, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yalnız yaşayan Fen Bilimleri öğretmeni Selma Kokoz (46), evinde ölü bulundu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Şehit Nuri Gül Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Abdullahamid Han İmam Hatip Ortaokulu'nda görev yaptığı öğrenilen ve yalnız yaşayan Selma Kokoz'dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çilingirle girdikleri evde Selma Kokoz'u yatağında hareketsiz buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, öğretmenin hayatını kaybettiği belirlendi. Selma Kokoz'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

