Selimiye Camisi'nde restorasyonun ardından ilk teravih heyecanı

Edirne'de restorasyon çalışmaları tamamlanarak yeniden ibadete açılan Selimiye Camisi'nde ilk teravih namazı yoğun katılım ile kılındı. Camideki iç mekan çalışmaları sona erdi ve cemaat, ramazanın başlangıcında bir araya geldi.

Edirne'de restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açılan Selimiye Camisi'nde ilk teravih namazı kılındı.

Mimar Sinan'ın "ustalık eserim" dediği Selimiye Camisi, uzun süren restorasyon çalışmalarının ardından ramazan ayında yeniden cemaatle buluştu.

Restorasyon sürecinde bir süre kısmi ibadete açık olan camide, iç mekandaki çalışmaların tamamlanmasının ardından enderun usulü ilk teravih namazı yoğun katılımla eda edildi.

Akşam saatlerinden itibaren camiye gelen vatandaşlar, tarihi mabedin avlusunda ve çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Yatsı namazının ardından saf tutan cemaat, ramazanın ilk teravihini kılmanın manevi huzurunu yaşadı.

Selimiye Camisi'nin yeniden ibadete açılmasının ramazan ayına ayrı bir anlam kattığını belirten vatandaşlar, emeği geçenlere teşekkür etti.

