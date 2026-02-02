Haberler

Selendi'de sağanak nedeniyle istinat duvarı yıkıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa'nın Selendi ilçesinde meydana gelen sağanak nedeniyle okul ile hastane arasındaki istinat duvarı yıkıldı. Olay esnasında öğrencilerin derste olduğu belirtildi ve herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi.

Manisa'nın Selendi ilçesinde okul ile hastane arasındaki istinat duvarı sağanak nedeniyle yıkıldı.

İlçede dün geceden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ile Selendi Devlet Hastanesi arasındaki yaklaşık 10 metrelik istinat duvarı, öğrencilerin derste olduğu sırada okul bahçesine doğru çöktü.

Yaralanmaya ya da okul binasında hasara neden olmayan olay sonrası itfaiye ekipleri ve Selendi Belediyesi personeli çalışma başlattı.

Gerekli güvenlik önleminin alındığı, eğitimin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: AA / Yılmaz Tuna - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest