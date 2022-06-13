Selde otomobilde mahsur kalan 3 kişilik ailenin kurtarılma anı kamerada Ankara'nın Akyurt ilçesinde dün meydana gele selde sürüklenen otomobilde mahsur kalan 3 kişilik aile itfaiye tarafından kurtarıldı. Bu anlar saniye saniye görüntülendi. Akyurt ilçesinde dün etkili olan sağanak ile birlikte meydana gelen selde 3 kişilik ailenin bulunduğu otomobil sürüklendi. Büyük bölümü su içinde kalan otomobilde mahsur kalan aileyi itfaiye ekipleri kurtardı. İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI Önce otomobilde bulunan çocuk, aracın camından anne ve babası tarafından çıkarılıp, itfaiye aracındaki ekiplere uzatıldı. Daha sonra araçta bulunan kadın ve sürücü otomobilin camından çıkıp, ekiplerin yardımıyla itfaiye aracına alındı. O anlarsa kameralarca kayıt altına alındı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Akyurt Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Selde otomobilde mahsur kalan 3 kişilik ailenin kurtarılma anı kamerada - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.