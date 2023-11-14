Selçuk Üniversitesinde 1867 fidan toprakla buluşturuldu

Selçuk Üniversitesinde "Milli Ağaçlandırma Günü" nedeniyle 1867 fidan toprakla buluştu.

Selçuk Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Bozkır Meslek Yüksekokulu, Ilgın Meslek Yüksekokulu, Yunak Meslek Yüksekokulu ile üniversitenin Akşehir'de bulunan akademik birimleri tarafından Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri dolayısıyla fidan dikim etkinliği yapıldığı belirtildi.

Etkinliğe protokol üyeleri, şehit yakınları, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.