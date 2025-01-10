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Selçuk Özdağ: Türkiye'de Kuvvetler Ayrılığı Kalmadı

Selçuk Özdağ: Türkiye'de Kuvvetler Ayrılığı Kalmadı
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Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Türkiye'de yürütmenin yasama ve yargıya müdahale ettiğini belirterek, kuvvetler ayrılığının ortadan kalktığını ifade etti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiğini vurguladı.

(TBMM) - Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, " Türkiye'de artık kuvvetler ayrılığı yok. Yürütmenin yasama ve yargıya müdahale ettiği bir iklimle karşı karşıyayız. Bugünleri de arayacağımız bir iklime doğru gidiyoruz" ifadesini kullandı.

Özdağ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Parlamento Muhabirleri Derneği'ni (PMD) ziyaret etti. Özdağ, "İktidara yakın olanlar hariç, sanki millet olarak bir kazanın içerisinde kurbağa misali atıldık ve yavaş yavaş ısınan bir iklim var. Bu ısınan iklim demokrasiyi, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü, şeffaflığı buharlaştırıyor, hesap verme mekanizmasını ortadan kaldırıyor. Türkiye'de artık kuvvetler ayrılığı yok. Yürütmenin yasama ve yargıya müdahale ettiği bir iklimle karşı karşıyayız. Bugünleri de arayacağımız bir iklime doğru gidiyoruz" ifadesini kullandı. Özdağ, gazetecilerin tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti. Özdağ, parlamentonun işlevsiz hale getirilmek istendiğini, TBMM İçtüzüğü'nün değiştirilmek istendiğini kaydederek, "Türkiye'de bu iklim değişmedikçe, bu sistem değişmedikçe çalışan gazeteciler rahat edemezler" diye konuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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