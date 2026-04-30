Selçuk Özdağ'dan, Emekli İkramiyesinin Asgari Ücret Seviyesine Çıkarılması İçin Kanun Teklifi

(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL'den asgari ücret seviyesine, yani 28 bin 75 TL'ye çıkarılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifimizi sunduk. Buradan hükümete açıkça sesleniyorum, bu talebi çok görmeyin" dedi.

Yeni Yol Grup Başkanvekili ve Muğla Milletvekili Özdağ, emekli bayram ikramiyelerinin artırılmasına yönelik kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milyonlarca emeklinin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkati çekerek, mevcut ikramiye tutarının bayram ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olduğunu ifade etti. Emeklilerin temel harcamalarını karşılamakta dahi zorlandığını vurgulayan Selçuk Özdağ, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin TL'den asgari ücret seviyesine, yani 28 bin 75 TL'ye çıkarılması amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifimizi sunduk. Bugün milyonlarca emekli, bırakın torununa gönül rahatlığıyla harçlık vermeyi, bayramı bayram gibi yaşayabilmenin mücadelesini veriyor. Biz diyoruz ki; bari bu bayramda dedeler-neneler torunlarına mahcup olmasın, gücü yetiyorsa bir kurbana ortak olabilsin, bayram sofrasına başı dik oturabilsin. Buradan hükümete açıkça sesleniyorum: Bu talebi çok görmeyin! İktidar; işçinin, emeklinin, memurun ve özel sektör çalışanının yanında mı duracak, yoksa yıllardır büyüttüğü, zenginleştirdiği dar bir çıkar çevresinin mi yanında saf tutacak? Göreceğiz, milletimiz de görsün!"

Kaynak: ANKA
