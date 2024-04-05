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Selçuk Kurt, Söğütlü Belediye Başkanlığına seçildi

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Cumhur İttifakı'ndan Söğütlü Belediye Başkanlığına seçilen Selçuk Kurt, mazbatasını alarak göreve başladı.

Kurt, beraberindeki Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle İl Seçim Kuruluna giderek mazbatasını görevlilerden teslim aldı.

Daha sonra belediye binasına gelen Kurt, burada yapılan duayla göreve başladı.

Kurt, bugüne kadar hizmet veren belediye başkanlarına ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Bunun bir bayrak yarışı olduğunu aktaran Kurt, Cumhur İttifakı olarak ilçeye hizmet etmek için çalışacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

Selçuk Politika Güncel Haberler

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