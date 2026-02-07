Sağanak nedeniyle çöken yol, kısmi olarak trafiğe açıldı

Selçuk kara yolu, etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çöken alanın bir bölümünün doldurulmasının ardından kontrollü olarak kısmi olarak trafiğe açıldı.

Olay, 6 Şubat saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Bölgede önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak, İzmir il sınırındaki Aydın-Selçuk kara yolunun Çamlık-Ortaklar mevkiindeki menfezde sel sularının birikmesine neden oldu. Biriken suyun etkisiyle yolun bir bölümünde çökme oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, Aydın-Selçuk kara yolunun çökmenin meydana geldiği bölümünü trafiğe kapattı.

Karayolları ekipleri çöken alanda onarım çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında çöken alanın bir bölümü doldurularak yol, bugün kontrollü şekilde kısmi olarak trafiğe açıldı. Bölgede ekiplerin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için jandarma ve polis ekiplerinin denetimleri sürüyor.