'Şehitlerimizin künye ve konum bilgileri dijital ortama aktarılıyor'

AİLE ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, "81 ilimiz genelinde bulunan şehitliklerimizde ve diğer bütün kabristanlarda bulunan tüm şehitlerimizin künye ve konum bilgilerini dijital ortama aktarmak için çalışma başlatıyoruz. Gelecek nesillere kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İzmir İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü nedeniyle önümüzdeki hafta şehitliklerde yapılacak düzenlemelerle ilgili Kadifekale Şehitliği'nde açıklamalarda bulundu. Kömürcüoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmayı en temel sorumluluklarımızdan biri olarak görmekteyiz. Bu amaçla 81 ilimiz genelinde bulunan şehitliklerimizde ve diğer bütün kabristanlarda bulunan tüm şehitlerimizin künye ve konum bilgilerini dijital ortama aktarmak için çalışma başlatıyoruz" dedi.

'KAHRAMANLARIMIZIN HATIRASINI AKTARMAK BOYNUMUZUN BORCU'

"Gelecek nesillere kahramanlarımızın hatırasını en temiz ve vakur haliyle aktarmak boynumuzun borcudur" diyen Kömürcüoğlu, şöyle devam etti: "Ezanımız ay yıldızlı al bayrağımız ve istiklal sevdamız için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahramanlarımızın kabirleri burada, aziz hatıraları ise ebediyen milletimizin kalbinde yaşamaya devam edecektir. Bizler, şehitlerimizi toprağa sadece emanet ettik. Onların hatırasını, fedakarlığını ve bıraktıkları büyük mirası ise daima yüreğimizde taşıyoruz. Şehitlikler milletimizin bağımsızlık sevdasının ve asırlara damga vuran şanlı tarihimizin abidelerindendir. Her biri imanla yoğrulmuş cesaretin, vatan uğruna verilen fedakarlığın, milletimizin sarsılmaz iradesinin ve istiklal aşkının ebedi nişanesidir. Bu asil ruh, nesilden nesile aktarılan bu kutlu şuur, istiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un dizelerinde de ifadesini bulmuş, şu mısralarla adeta tarihe kazınmıştır; 'Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın, gömelim gel seni tarihe desem, sığmazsın.' Bu mısralar aziz şehitlerimizin yüce makamını ve milletimizin şehitlik mertebesine duyduğu derin hürmeti en veciz şekilde ifade etmektedir" diye konuştu.

Kömürcüoğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatlarıyla, bakanlığımız koordinasyonunda başlatmış olduğumuz bu çalışma, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı mirasa duyduğumuz derin bir saygının ifadesidir. Yine bu bağlamda devletimiz himayesinde bulunan bütün çocuklarımızın milli ve manevi duygularını geliştirmek için arife günü şehitliklerimizde ziyaret programları gerçekleştirilecektir. Bakanlık olarak her çalışmamızın arkasında aziz şehitlerimize duyduğumuz derin minnet ve şükran hissi bulunmaktadır. Bizler aziz şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak, her daim onların yanında olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle vatanımızın birliği, milletimizin huzuru, istiklal ve istikbalimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı