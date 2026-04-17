Şehit yakınları ve gaziler Kumluca Kaymakamı Güneş'i ziyaret etti

Kumluca'da şehit yakınları, gaziler ve gazi aileleri, Çanakkale gezisinin ardından Kaymakam Bahadır Güneş'i ziyaret ederek teşekkür etti.

Kumluca Kaymakamlığı tarafından organize edilen Çanakkale Kültür ve Tarih Gezisine katılan şehit yakınları ve gaziler, gezi dönüşünde Kaymakam Bahadır Güneş ile buluştu.

Katılımcılar, gerçekleştirilen gezinin kendileri için büyük anlam taşıdığını ifade ederek desteklerinden dolayı Güneş'e teşekkür etti.

Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehit yakınları ve gazilerin her zaman öncelikleri olduğunu belirterek," "Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak en temel görevlerimizdendir. Kapımız ve gönlümüz her zaman sizlere açıktır." dedi.

Ziyaret, fotoğrafı çekimi ve geziye katılanların Kaymakam Güneş'e hediye takdimiyle sona erdi.