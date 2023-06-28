Şehit Yakınları Kurban Bayramı'nda Cebeci Askeri Şehitliği'ni Ziyaret Etti

Başkentte, şehit yakınları Kurban Bayramı'nın ilk gününde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyaretçiler, kabirleri sulayarak çiçeklerle donatılmış mezarları ziyaret etti ve dua etti.

Başkentte, şehit yakınları Kurban Bayramı'nın ilk gününde Cebeci Askeri Şehitliği'ni ziyaret etti.

Erken saatlerden itibaren şehitliğe gelen ziyaretçiler, Türk bayraklarıyla donatılmış kabirlerdeki çiçekleri suladı, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti, gözyaşı döktü.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde tank kazası sonucu şehit olan Astsubay Tankçı Kıdemli Başçavuş Ömür Gülünay'ın annesi Fatma Gülünay, 8 senedir tüm bayramlarda kabir ziyaretine geldiğini ve her sene buruk bir bayram geçirdiğini söyledi.

Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da askeri servis araçlarının geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan sivil memur Meryem Yılmaztürk'ün oğlu Berk Yılmaztürk, "Burası bizim ikinci evimiz. Buradaki diğer şehit aileleri de bizim ailemiz gibi. İlk önce şehitlerimizle bayramlaşıyoruz. Eski bayramlarımız aklımıza geliyor. Bu vatan uğruna şehit olan herkese Allahtan rahmet diliyorum." diye konuştu.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde teröristler tarafından yola döşenen mayının patlaması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Akif Şentürk'ün yakını Taner Ulusoy da "Şehit olduğunda yeni evliydi, bir yaşında çocuğu vardı. Bayramlar donuk geçiyor. Eski bayramların tadı tuzu yok." sözleriyle duygularını aktardı.