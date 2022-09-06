ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ÜMİT KESTİ'NİN CENAZESİ ORDU'DA Güncel Haberler IRAK'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavus Ümit Kesti'nin (32) cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından uçakla memleketi Ordu'ya getirildi. IRAK'ın kuzeyinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 1 çocuk babası Piyade Uzman Çavus Ümit Kesti'nin (32) cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından uçakla memleketi Ordu'ya getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopter, ikmal faaliyeti sırasında teknik nedenlerle sert iniş yaparak kaza kırıma uğradı. Helikopterde bulunan 8 personelden 7'si kurtarılırken, Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti kayboldu. Kesti için bölgede arama-kurtarma faaliyeti başlatıldı. Yapılan çalışmada Kesti'nin şehit olduğu belirlendi. Şehit Kesti'nin cenazesi, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Ordu'ya getirildi. Ordu-Giresun Havaliman'da düzenlenen karşılama törenine şehidin eşi Pınar, oğlu Çagan Gökay (2), annesi Ayten, babası Yılmaz Kesti, uzman çavus olan kardeşi Halil ibrahim Kesti'nin yanı sıra, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Vali Tuncay Sonel, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ak Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ve askeri erkan katıldı. Şehit Kesti'nin cenazesi karşılama töreninin ardından Fatsa ilçesine götürüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Ümit Kesti Piyade Ordu Güncel Haberler

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