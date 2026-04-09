Duygulu Anma: 'Dünyanın en kral babası benim babam'

Güncelleme:
ADANA'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı dolayısıyla yapılan anma programında şehit polis memuru Murat Savaş Kale'nin mezarına bırakılan 'Dünyanın en kral babası benim babam' yazılı plaket, görenleri duygulandırdı.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181'inci yılı ve 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Buruk Mezarlığı'ndaki şehitlikte, anma yapıldı. Şehit aileleri, yakınlarının mezarlarına giderek dua etti. Daha sonra şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu. Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan ve beraberindeki şube müdürleri de şehit polislerin mezarlarına karanfil bıraktı. Şehit yakınlarıyla sohbet eden Arıkan, çocuklarıyla da yakından ilgilendi.

Tunceli'de, 4 Eylül 2015'te Şehit Nahit Bulut Polis Merkezi'ne PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Murat Savaş Kale'nin mezarındaki plaketler ise görenleri duygulandırdı. Şehidin mezarına, 10 günlükken gördüğü oğlu Yusuf Nihat Kale'nin, 'Dünyanın en kral babası benim babam' yazılı plaket bıraktığı görüldü. Ayrıca üzerinde şehit ile oğlu Yusuf Nihat ve eşi Belgin Ünal Kale'nin fotoğraflarının bulunduğu tişörtün de mezar taşına asıldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı

Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan endişelendiren gözdağı
Asensio'dan şok haber! Taraftar kahrolacak

Korkulan oldu!

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar

Naim Kasım öldürüldü mü? İsrail'den peş peşe açıklamalar
Somer Sivrioğlu'ndan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama

Gözaltı listesindeki Somer Sivrioğlu'ndan ilk açıklama
Pavyon işleten muhtar, hamile sevgilisini öldürüp cesedini buz tutan baraja atmış

Pavyoncu muhtar hamile sevgilisini hunharca öldürdü
Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Geceye damga vuran olay!

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Şimdi olsa yer yerinden oynar