Şehit Polis Memurunun Kızı Dünya 3'üncüsü Oldu

HATAYLI şehit polis memuru Emirhan Şimşek'in (33) 9 yaşındaki kızı Ömür Şimşek, Avustralya'da düzenlenen NextGen Uluslararası İngilizce Olimpiyatı'nda dünya 3'üncüsü oldu. Ömür Şimşek, "Bir sonraki hedefim, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan Matematik Olimpiyatlarına gidip, dünya birincisi olarak altın madalya kazanmak" dedi.

Gaziantep'te görev yapan polis memuru Emirhan Şimşek, 4 Ekim 2023'te araçla bir şüpheliyi takibi sırasında meydana gelen trafik kazasında şehit oldu. Şehidin kızı Ömür Şimşek, Avustralya'nın Sidney kentinde 13-16 Nisan'da düzenlenen NextGen Uluslararası İngilizce Olimpiyatı'nda dünya 3'üncüsü oldu. Ömür Şimşek ile annesi Hatice Şimşek, Hatay Valisi Mustafa Masatlı'yı ziyaret etti. Şimşek'i tebrik eden Vali Masatlı, O'na İngilizce kitap seti hediye etti.

Şimşek ile sohbet eden Vali Masatlı, şehit polis memurunun emaneti olan kızının başarısından mutluluk duyduklarını kaydetti. Şimşek'in, babası gibi Türk bayrağını dalgalandırdığını belirten Masatlı, "Ömür, Türk bayrağını dalgalandırmak için orada mücadele etti, çalıştı, başardı ve ödülle yanımıza geldi. Ben kendisini canıgönülden kutluyorum. Ömür kızımızı yetiştiren başta annesi olmak üzere öğretmenlerine de hassaten çok teşekkür ederim. Onun bundan sonraki hayatında başarılı ve iyi bir insan olmasıyla ilgili devletimiz ve şahsım olarak elimden ne geliyorsa yapacağım" dedi.

BİR SONRAKİ HEDEFİ MATEMATİK OLİMPİYATLARI

Bahçeşehir Koleji öğrencisi Ömür Şimşek de İngilizceye olan ilgisinin şehit babasından geldiğini anlattı. Elde ettiği başarı nedeniyle gururlu olduğunu kaydeden Şimşek, "Bir sonraki hedefim, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek olan Matematik Olimpiyatlarına gidip, dünya birincisi olarak altın madalya kazanmak" ifadelerini kullandı.

'SIKINTIM OLDUĞU İÇİN DEĞİL, SEVİNÇLE BURAYA GELİYORUM'

Şehit babasının cenaze töreninde Vali Masatlı'nın kendisine, 'Bir sıkıntın olursa yanıma gel' dediğini söyleyen Ömür Şimşek, "Ama ben sıkıntım olduğu için değil, bir sevinçle buraya geliyorum. Büyüyünce de doktor olmak istiyorum" diye konuştu.

