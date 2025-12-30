Yalova'da şehit düşen polis memuru Akçakoca'da toprağa verildi

YALOVA'da DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk (50), memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde toprağa verildi.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Turgut Külünk, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit oldu. Evli ve 1 çocuk babası şehidin cenazesi Yalova'daki törenin ardından memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi. Şehidin naaşı, Yalı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada şehit için helallik alındı. Daha sonra Akçakoca Kaymakamlığı önünde şehit Külünk için cenaze töreni düzenlendi. Törene; İçişleri Bakan Yardımcıları Bülent Turan ve Münir Karaloğlu, Düzce Valisi Selçuk Aslan, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, belediye başkanları, polis ve jandarma personeli, askeri erkan ile çok sayıda insan katıldı. Protokol üyeleri, şehidin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

ŞEHİDİN KIZI METANETİNİ KORUDU

Cenaze töreni esnasında, şehidin aile üyeleri tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin kızı Eslem Külünk'ün gözyaşı dökmeyip, metanetini koruduğu görüldü. Eslem Külünk, sık sık annesi Dilek Külünk'e sarılarak teskin etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit polisin naaşı, meslektaşları tarafından taşınarak cenaze aracına kondu. Şehidin naaşı, Kapkirli Mezarlığı'nda toprağa verildi.