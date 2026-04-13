Şehit polis memuru Burhan Mercan'ın adı Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak

Diyarbakır'da 9 yıl önce terör saldırısında şehit olan polis memuru Burhan Mercan'ın adı, memleketi Hatay'da yenilenen ilkokulun kütüphanesine verildi.

İskenderun ilçesinde görev yapan polis memuru Hüseyin İnce, kaleme aldığı şiir kitabının satışından elde ettiği gelirle Bekbele Fatih İlkokulu'nun kütüphanesini yeniletti.

Kütüphanenin açılışında Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Törene, şehidin babası Tahsin, annesi Emine ve eşi Fatma Mercan'ın yanı sıra İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de katıldı.