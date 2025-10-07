Şehit polis Ahmet Şahan anısına hatıra ormanı oluşturuldu

Kastamonu'da şehit polis memuru anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Ahmet Şahan, geçen yıl ağustos ayında bir uyuşturucu kullanıcısı tarafından şehit edilmişti.

Ahmet Şahan anısına Kastamonu Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ve Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle, Gelindağı Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde hatıra ormanı oluşturuldu.

Orman Bölge Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve Candaroğulları İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla hatıra ormanına fidan dikimi gerçekleştirildi.