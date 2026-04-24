Şehit Piyade Uzman Onbaşı Day, memleketi Trabzon'da anıldı

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, şehadetinin birinci yılında Trabzon'un Maçka ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Barışlı Mahallesi'nde düzenlenen programda, Day ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Anma törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Maçka Kaymakamı Şahin Demir, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Ahmet Tezcan ile vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Genç, şehitlerin vatan uğruna canlarını feda ettiğini belirterek, "Onların aziz hatıralarını daima yaşatacak, emanetleri olan kıymetli ailelerinin ve gazilerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlıklı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Duygu Avunduk
