Şehit Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ege Görece, Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ege Görece'nin cenazesi memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ege Görece'nin cenazesi memleketi Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

Operasyonda yaralandıktan sonra tedavi altına alındığı Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kurtarılamayan Görece için ilçeye bağlı kırsal Çullugörece Mahallesinde tören düzenlendi.

Şehit Görece'nin cenazesi, ikindi vakti mahalle meydanında kılınan cenaze namazının ardından, tekbirler eşliğinde askerlerin omzunda taşındığı mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin babası Sefer, annesi Nilüfer, kardeşi Mehmet Görece ve kız kardeşi Yeşim Seyhan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Manisa milletvekilleri Tamer Akkal, Erkan Akçay, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Gözyaşı döken anne Nilüfer Görece ile kız kardeşi Yeşim Seyhan, törende sağlık ekiplerinin desteğiyle ayakta durabildi.

Ailesinin en büyük çocuğu olan Şehit Süleyman Ege Görece'nin 5 yıldır asker olduğu ve yaklaşık 6 ay önce Saruhanlı ilçesinden kendisine ev aldığı belirtildi.