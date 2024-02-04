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PKK'lı teröristlerin taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi Osmaniye'de toprağa verildi

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IRAK'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, Osmaniye'nin Çona köyünde düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

IRAK'ın kuzeyinde harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in (30) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesi, Osmaniye merkeze bağlı Çona köyüne getirildi. Dingil'in cenazesi, önce helallik alınması için babaevine götürüldü. Bu sırada oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu gören annesi Nadiye ve babası Mehmet Dingil ile kardeşleri Nuri ve Zeliha Dingil, gözyaşı döktü. Alınan helalliğin ardından şehit için köy mezarlığında tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri Derya Yanık, Seydi Gülsoy, Asu Kaya, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. İkindin namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından, Kadir Dingil'in cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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