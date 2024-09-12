Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan Isparta'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi. Süleyman Demirel Havalimanı'nda düzenlenen karşılama törenine Isparta Valisi, garnizon komutanları ve şehidin yakınları katıldı. Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze aracına taşındı. Şehit Onur Çapan, ikindi namazının ardından düzenlenecek cenaze namazı ile defnedilecektir.
Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi Isparta'ya getirildi.
Şehit Çapan için Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi.
Askeri uçakla Isparta'ya getirilen Çapan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca cenaze nakil aracına taşındı.
Törende, şehidin annesi Döndü, eşi Makbule Çapan gözyaşı döktü.
Şehidin cenazesinin ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından şehitliğe defnedileceği belirtildi.
Karşılama törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Piyade Albay Merdin Kışkan, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ve şehidin yakınları katıldı.