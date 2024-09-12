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Isparta'da Silah Kazasında Şehit Olan Uzman Çavuş Onur Çapan'ın Haberi Aileye Ulaştı

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Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine verildi. Aileye taziye çadırı kuruldu ve Türk bayrağı asıldı. İki çocuk babası Çapan'ın cenazesi yarın düzenlenecek törenle Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın şehadet haberi Isparta'daki ailesine ulaştırıldı.

Zafer Mahallesi'nde oturan Çapan'ın eşi Makbule Çapan'a şehadet haberi yetkililerce verildi.

Ailenin yaşadığı binaya Isparta Belediyesi ekiplerince Türk bayrağı asıldı ve bahçeye taziye çadırı kuruldu.

İki çocuk babası Çapan'ın cenazesi, yarın 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek törenin ardından Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Kaynak: AA / Güncel

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