ŞEHİT ANNESİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KÜRTÇE SELAM GÖNDERDİ

ŞEHİT ANNESİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KÜRTÇE SELAM GÖNDERDİ
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ŞEHİT ANNESİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KÜRTÇE SELAM GÖNDERDİPençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenip şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın cenaze törenine katılan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şehidin ailesiyle...

ŞEHİT ANNESİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KÜRTÇE SELAM GÖNDERDİ

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenip şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celattin Uyanık'ın cenaze törenine katılan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, şehidin ailesiyle yakından ilgilendi. Şehidin annesi Kevi Uyanık (70), Uraloğlu aracılığıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kürtçe selam gönderdi. Anne Kevi Uyanık, "Gözlerinden öpüyorum. Allah hepinizin hayrını kabul etsin. Vatan sağ olsun" diye konuştu.

Bakan Uraloğlu, şehidin annesinin selamını ve dualarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ileteceğini belirterek, acılı aileye sabır diledi. Bakan Uraloğlu, "Allah sizi cennetinde buluştursun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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