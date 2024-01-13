Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er'in ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Batur'un şehadet haberi Niğde'deki ailesine ulaştırıldı.

Şehit Batur'un (23) Efendibey Mahallesi'ndeki evine gelen yetkililer, baba Cuma ile anne Hatice Batur'a şehadet haberini verdi.

İtfaiye ekipleri şehidin babaevine Türk bayrağı astı.

Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi.

Şehidin bekar ve üç erkek kardeşinin olduğu öğrenildi.