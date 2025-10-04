Haberler

Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için Havza'da mevlit okutuldu

Şehit Piyade Onbaşı Onur Yavan için Havza'da mevlit okutuldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 12 Ekim 2019'da yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan için Havza'da mevlit okutuldu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 12 Ekim 2019'da yıldırım isabet etmesi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Piyade Onbaşı Onur Yavan için Havza'da mevlit okutuldu.

Şehidin ailesi tarafından Sondaj Mahallesi'ndeki evlerinde düzenlenen mevlitte, Yavan ve tüm şehitler için dua edildi.

Kaymakam Mustafa Ayvat, şehit aileleri için her zaman göreve hazır olduklarını vurgulayarak, "Bizler için canlarından can veren şehit ailelerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve birliği için canlarını veren şehitlerimizi rahmet ve saygı ile yad ediyor, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Allah güvenlik güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun." dedi.

Mevlide Muharip Gaziler Derneği Havza Şube Başkanı Harun Saat ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İlk kez' diyerek müjdeyi verdi: Artık devlet olarak kiralık konut vereceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İlk kez" diyerek konut müjdesi verdi
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.