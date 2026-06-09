Haberler

Malatya'da motosiklet kazası: Şehit pilotun kardeşi hayatını kaybetti

Malatya'da motosiklet kazası: Şehit pilotun kardeşi hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Emrah Ertan (27) hayatını kaybetti. Ertan'ın, 2012 yılında Suriye tarafından düşürülen keşif uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın kardeşi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Emrah Ertan (27), hayatını kaybetti. Ertan'ın, 2012 yılında Suriye tarafından düşürülen keşif uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaza, Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi çevre yolunda meydana geldi. Emrah Ertan'ın kontrolünü kaybettiği 44 AIL 998 plakalı motosiklet, refüje çarpıp devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ertan, ambulans ile kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nde bilgisayar mühendisi olarak görev yaptığı öğrenilen Emrah Ertan'ın, 22 Haziran 2012 tarihinde Doğu Akdeniz üzerinde görev uçuşu sırasında Suriye tarafından düşürülen RF-4E tipi Türk keşif uçağında şehit olan Pilot Yüzbaşı Gökhan Ertan'ın kardeşi olduğu belirtildi. Ertan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Malatya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, ABD helikopterinin düşürüldüğünü doğruladı: İran'ın saldırısına yanıt vereceğiz

Trump, misillemeye hazırlanıyor! İran'ın saldırısını doğruladı
Kılıçdaroğlu'nun genel merkezdeki konuşmasına 17 vekil katıldı

Vekillerin tercihi belli oldu! Bugün bir tanesi hayal kırıklığı yaşadı
Michy Batshuayi, Süper Lig'in eski şampiyonuna önerildi

Süper Lig'in eski şampiyonuna transfer olması an meselesi

Bahçelievler Belediye Başkanı, ruhsatsız iş yapan Suriyeli esnafın dükkanını mühürledi

Suriyeli esnafın dükkanına girer girmez talimatı verdi
Tarihi yapıları sprey boyayla boyadılar

Polis her yerde bu vandallığı yapanları arıyor
Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı!
Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi

Fenomen dizi sezon finali yaptı, ünlü çift soluğu tatilde aldı
Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu

Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' denilen isim sessizliğini bozdu