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İzmir'deki orman yangınında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da son yolculuğuna uğurlandı

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Bergama'da çıkan orman yangınına müdahale sırasında yaralanan ve hastanede şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş'ın cenazesi, Manisa'da defnedildi. Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer yetkililer katıldı. Bakan Yumaklı, Dönertaş'ın vatan ve millet için fedakarlık yapan kahramanlardan biri olduğunu belirtti ve şehitlere rahmet diledi.

İzmir'deki orman yangınında şehit olan Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, memleketi Manisa'da son yoluculuğuna uğurlandı.

Bergama'da Çobanlar mevkisinde çıkan yangına müdahale sırasında dün orman işletme müdürlüğüne ait pikabın devrilmesi sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Dönertaş'ın cenazesi, helallik alınması için Bergama Orman İşletme Müdürlüğü önüne getirildi.

Ailesi ve mesai arkadaşlarının gözyaşı döktüğü törenin ardından Türk bayrağına sarılı naaş, şehidin memleketi Demirci ilçesindeki Durhasan Mahallesi'ne getirildi.

Mahalle camisinde Cuma vakti kılınan cenaze namazına Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Manisa Valisi Enver Ünlü, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz da katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Yumaklı, vatan ve milletin bekası, geleceğinin daha iyi olması için savaşan ama adı bilinmeyen birçok kahramanın bulunduğunu, Dönertaş'ın da bu kahramanlardan biri olduğunu söyledi.

Yumaklı, şöyle konuştu:

"Yeşil vatan için hayatını, yani en kıymetli varlığını fedai can eyledi. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Her zaman olduğu gibi devletimiz, bütün şehitlerimizin yanında olduğu gibi, ailelerinin yanında olduğu gibi bu kardeşimizin de ailesinin yanında olacak, onları bağrına basacak. Orman teşkilatı hakeza öyle yapacak. Ben bu vatan için, bu millet için devlet için fedayı can etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyorum."

Dönertaş'ın cenazesi kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Olay

Bergama'da dün orman yangınına müdahale eden pikabın devrilmesi sonucu yaralanan Dönertaş ve ulaştırma personeli Özgür Dilsiz, ambulansla Bergama Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Buradaki ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Dönertaş kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Tarım ve Orman Bakanı Bergama Manisa İzmir Güncel Haberler

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