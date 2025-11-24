Haberler

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın "Öğretmenler Günü"nde görev yaptığı okulda anıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda anıldı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde 8 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla görev yaptığı okulda anıldı.

Kozluk Kaymakamlığı koordinasyonunda Kozluk İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilk görev yeri olan Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine dönerken, dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 22 yaşında şehit olan Yalçın için adını taşıyan okulda anma programı düzenlendi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Fen Lisesindeki şehidin adını taşıyan müzik atölyesinde gerçekleştirilen anma programına katılan Kaymakam Ümit Fırat Böçkün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Işık ve meslektaşları, şehit öğretmenin fotoğrafının bulunduğu alana karanfil bıraktı.

Daha sonra okulun müzik öğretmeni tarafından şehit öğretmenin severek söylediği "Mağusa Limanı" türküsü seslendirildi.

Burada gazetecilere açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Işık, Öğretmenler Günü dolayısıyla Aybüke öğretmeni hüzünlü bir şekilde andıklarını söyledi.

Aybüke öğretmeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kozluklular ve Kozluk'un öğrencileri olarak hiçbir zaman unutturmayacaklarını ifade eden Işık, Yalçın'ın hatırasının yaşatılacağını dile getirdi.

Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde Aybüke öğretmenin isminin kütüphane, park ve okullarda yaşatıldığını işaret eden Işık, "Aybüke öğretmenimiz, yeni doğan çocuklarda Aybüke ismiyle, yeni okullarımızdaki öğrencilerimiz de Aybüke fidanlarıyla ve Türkiye'nin her yerindeki farklı alanlarda Aybüke öğretmenimizi yaşatmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Anma programının ardından Kozluk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesine zeytin fidanları dikildi.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, 15 bin öğretmen ataması gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, binlerce gencin hayali gerçekleşti
Milyoner'e ilk dakikadan veda etti! Elendiği soru stüdyoda soğuk duş etkisi yarattı

Yarışmacının ilk soruya verdiği cevapla stüdyo buz kesti
Hem Türkçe hem İngilizce yazdı! Yüksel Yıldırım'ın kızından Beşiktaş taraftarına tepki

Babasına edilen küfürleri duyunca hemen telefona sarıldı
İkbal'in mezarı başında mide bulandıran hareketlerde bulunanların ifadeleri de skandal

İkbal'i mezarında bile rahat bırakmamışlardı! İfadeleri de skandal
Fenerbahçe'nin UEFA listesinde değişiklik

UEFA listesinde değişiklik! İşte kadrodan çıkan ve giren isim
Trafikte tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü

İlahi adalet! Tartıştığı sürücüye saldırmak isterken ölümden döndü
Okan Buruk'tan Osimhen ve sakat oyuncular ile ilgili açıklama

Forma giyebilecek mi? Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması
Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı! 11 üründe tespit edildi

Bakanlık Türkiye'nin ünlü kozmetik devi için düğmeye bastı
Erdoğan: Kılıçdaroğlu koyunlarında besledikleri yılanlardan rahatsız olmuş ve isyan etmiş

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na destek! Bu sözler çok konuşulur
Serdar Ortaç'ın eski eşinden intikam almak için başvurduğu yöntem akılalmaz

Serdar Ortaç'tan akılalmaz intikam! Eski eşini çılgına çevirdi
Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti, nüfus rakamları haklı çıkardı

Erdoğan "Felaketi yaşıyoruz" demişti, rakamlar haklı çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komisyonun İmralı kararına ilk yorum
Union Saint-Gilloise'dan Galatasaray ve Fenerbahçe kıyası: Atmosfer daha çılgın

G.Saray ve Fenerbahçe'yi kıyasladılar: Atmosferleri daha çılgın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.