Şehit Mehmet Güngör Okulunda şehit köşesi törenle açıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bursa'nın Gemlik İlçesinde Şehit Mehmet Güngör İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen şehit köşesi, törenle açıldı.

Okul salonunda düzenlenen törenin ardından açılan şehitlik köşesi görüldü.

Törene, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, AK Parti İlçe Başkanı Şamil Yiğit, MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz ve çok sayıda protokol üyesi, davetliler, kurum müdürleri ve şehidimizin annesi Ayşe Güngör ile yakınları katıldı.

Vali Canbolat ve beraberindekiler daha sonra Şehit Güngör'ün ailesini ziyaret etti.

31 Kasım 2008 yılında Jandarma Komando Er Mehmet Güngör, Tokat'ın Niksar ilçesinde Jandarma Komando Taburunda görev yapmış ve geçici görevle geldiği Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde şehit olmuştu.