Şehit Hava Pilot Binbaşı Bolat, Son Yolculuğuna Uğurlanıyor.

(İZMİR) - Balıkesir'de görev uçuşu sırasında F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenazesi aile evine getirildi. İbrahim Bolat'ın ağabeyi Mustafa Kemal Bolat, "Çocukluktan beri hayali pilot olmaktı. Hayalin gerçekleştirdi ama daha hedefleri vardı. Gerçekleştiremedi" dedi.

Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 41 yaşındaki Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Şehit Bolat'ın cenazesi, Balıkesir Ana Jet Üs Komutanlığı'nda düzenlenen tören sonrası uçakla İzmir Çiğli Evka2 Mahallesi'nde bulunan aile evine getirildi. Evin önünde yapılan cenaze töreninde dua okundu. Törenin ardından şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, cenaze namazı için Beşikçioğlu Camisi'ne gönderildi. Cenaze töreninde annesi Şehriban Bolat, babası Yusuf Bolat, ağabeyleri Mustafa Kemal ve Hüseyin Bolat, eşi Ayşe Nilay Bolat, kızı Nil Bolat ile aile yakınları ve komşuları yer aldı.

"Vatan sağ olsun"

İbrahim Bolat'ın ağabeylerinden Hüseyin Bolat, "Vatanını ve milletini seven bir insandı. Bu durumda söylenebilecek bir şey bulamıyor insan. Vatan sağ olsun diyelim" dedi.

"Çocukken hayali pilot olmaktı"

Şehidin ağabeyi Mustafa Kemal Bolat ise "Kardeşimiz ailemizin gururuydu. Görevini de çok severek yapan bir subaydı. Çocukluktan beri hayali pilot olmaktı. Hayalin gerçekleştirdi ama daha hedefleri vardı. Gerçekleştiremedi" diye konuştu.

Şehit Bolat, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verilecek.

