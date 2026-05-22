Haberler

Şehit ve Gazi ailelerine Kastamonu ziyareti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ufuk Tan Keleş, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü'nü ziyaret ederek, dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi ve şehit-gazi ailelerine yönelik çalışmaları Kastamonu'dan başlatacaklarını duyurdu.

Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı temsilcisi Ufuk Tan Keleş, Kastamonu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan'ı ziyaret etti.

Şehit Gazi ve Terörle Mücadele Vakfı'ndan yapılan açıklamada, aynı zamanda Hayatta İyilik Var Derneği Başkanı olan Ufuk Tan Keleş'in ziyarette Köksalan'a dernek çalışmaları hakkında bilgi verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keleş, Kastamonu'da şehit ve gazi ailelerine yönelik çalışma yapacaklarını belirterek, "Aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri başta olmak üzere tüm şehit ve gazi ailelerimizin her daim yanındayız. Türkiye turumuza Kastamonu'dan başlayarak ülkemizin dört bir yanında şehit ve gazi ailelerimizi ziyaret etmeye ve çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor
İcra memurları, Kemal Kılıçdaroğlu'na mahkeme kararını elden tebliğ etti

Kılıçdaroğlu resmen genel başkan! İşte bir sonraki hamlesi

Basın toplantısına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın son hali dikkatlerden kaçmadı

Basın toplantısına damga vuran görüntü

Kılıçdaroğlu, 2 milyon takipçisini kaybetti

Kılıçdaroğlu'nun milyonluk kaybı

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti

Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti

Koltuğa geri dönen Kılıçdaroğlu'ndan ilk karar: 3 ismi görevden aldı
Sergen Yalçın gecelere hızlı döndü: Arka koltuktaki kadına dikkat

Dün gece ortalık karıştı! Arka koltuğa dikkat
Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Cezaevinde ölüm haberini aldı

İmamoğlu'nun acı günü! Ölüm haberini cezaevinde aldı