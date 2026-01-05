Haberler

İzmir'de Şehitler İçin Duygusal Şiirli Anma Videosu

İzmir'de adliye terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve mübaşir Musa Can için hazırlanan şiirli anma videosu, duygusal müzik ve görüntülerle vatandaşları etkiledi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede büyük ilgi gördü.

ŞİİRLİ ANMA VİDEOSU DUYGULANDIRDI

İzmir'de adliyeye yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için şiirli bir anma videosu hazırlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan videoda, saldırının yaşandığı güne ait görüntülere, Fethi Sekin ve Musa Can'ın fotoğraflarına, İzmir ve adliye çevresinden karelere yer verildi. Videoda, duygusal bir müzik eşliğinde okunan şiirle birlikte Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşların görüntüleri de kullanıldı.

Sanal medyada paylaşılan video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kadir ÖZEN/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
