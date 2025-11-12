Haberler

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubayı Nuri Özcan'ın Babasından Duygusal Açıklamalar

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubayı Nuri Özcan'ın Babasından Duygusal Açıklamalar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan, 'Önce vatan sağ olsun' diyerek duygularını ifade etti. Özcan, oğlunun mükemmel bir insan olduğunu belirtirken, en büyük tesellisinin şehit babası olmaktan kaynaklandığını vurguladı.

GÜRCİSTAN- Azerbaycan sınırında düşen uçakta şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın (54) babası Mehmet Özcan (78), "Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı. En büyük tesellim, şehit babası olmam" dedi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Şirinevler Mahallesi'ndeki babaevinde yas var. Şehidin Türk Bayrağı asılan evinde ailesi taziyeleri kabul ediyor.

Şehit Nuri Özcan'ın babası Mehmet Özcan, en büyük tesellisinin şehit babası olmak olduğunu belirterek, "Önce vatan sağ olsun. O benim için çok büyük mertebe. Mekanı cennet olsun. Benim oğlum dört dörtlük bir insandı. Cennet mekanı olsun. Haberi benim İzmir'de bir oğlum var. Ondan öğrendim. O da asker astsubay. Cenazesi Ankara'ya gelecek. Ankara'da devlet töreni olacak. Oradan buraya Karabük'e gelecek büyük ihtimalle. Çamlık Camisi'nde namazı kılındıktan sonra Beşbinevler Şehitler Mezarlığı'na defnolunacak. Dört çocuğum var. Bir tanesi imam hatipli hocaydı. Ankara Sincan Devlet Hastanesi'nden emekli. Öbür iki asker oğlum da emekli, bu çalışıyordu. Allah hepsinin yardımcısı olsun. En büyük tesellim şehit babası olmam" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü! Paylaşım bile yapmış

Kahreden tesadüf! Çocukluk arkadaşıyla aynı gün şehit düştü
Zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi

Dev zincir market indirim yaptı, vatandaşlar birbirini ezdi
Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında

Doktorlar 5 yıl yaşamaz demişti, şimdi 20 yaşında
Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi

Emeklinin beklediği haber geldi! Seyyanen zamda ilk kulis bilgisi
20 şehit verdiğimiz kargo uçağı neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor

20 şehit verdiğimiz uçak neden düştü? İki ihtimal üzerinde duruluyor
Tuncay Şanlı Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi

Fenerbahçe'ye geri döndü! İşte yeni görevi
Trafik kazası geçiren Özgü Namal hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncu ölümden döndü! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Joshua King Ronaldo ile yarışıyor

Fener'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Türk futbolunda bahis skandalı! TFF Başkanı 'Ligler devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı

"Ligler devam edecek mi?" sorusunu yanıtladı
845 vatandaşımızın can verdiği depremin üzerinden 26 yıl geçti

Bu acı fotoğrafın üzerinden tam 26 yıl geçti
Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı

Yılmaz Vural'dan Beşiktaş taraftarına Sergen Yalçın uyarısı
Mevsimin ilk karı geliyor! 5 şehir için tarih verildi

Mevsimin ilk karı geliyor! Tarih verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli bugün görüşecek

Ankara'da kritik Erdoğan-Bahçeli zirvesi! Saati de belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.