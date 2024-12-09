Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Esad, zulüm ile abat olunamayacağını görerek kaçtı

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeli kardeşlerimizin vatan hasreti bitiyor

Suriyelilerle ilgili yeni süreci Erdoğan duyurdu

 Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele

Erdoğan'dan Bakan Işıkhan'a dikkat çeken talimat: Muhalefeti silkele
Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in Isparta'daki ailesine şehadet haberi verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan UH/Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailesine acı haber ulaştırıldı.

Isparta'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan UH/Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek'in ailesine acı haber ulaştırıldı.

Şehit İpek'in şehadet haberi kentteki Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan eşi Elif İpek ve Nevşehir'den Isparta'ya gelen anne Sevgi ile baba İkram İpek'e ulaştırıldı.

İpek'in yaşadığı eve Türk bayrağı asıldı, evin önüne taziye çadırı kuruldu.

İpek'in cenazesinin Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bağlı Özyayla köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
img

Erdoğan'dan Esad için tarihe geçecek sözler
img

Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti
img

Türk takımlarının 24 puanını sildi

Son Dakika Haberleri

Şehit Tunahan Dağlı kimdir? Teğmen Tunahan Dağlı kaç yaşında, nereli? Şehit Mustafa Atakan Dut kimdir? Teğmen Mustafa Atakan Dut kaç yaşında, nereli? Şehit Hüseyin İpek kimdir? Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek kaç yaşında, nereli? Gelin dizisi Beyza öldü mü (Kanal 7)? İbrahim Haskoloğlu neden Türkiye'yi terk ediyor? Doğu Perinçek hakkına neden soruşturma açıldı, Doğu Perinçek Suriye -Esad hakkında ne dedi ne dedi? Turgut Doman düdük astı mı, hakemliği bıraktı mı? Kızıl Goncalar Özlem Gürses kimdir? Gaziantep FK Rizespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Gaziantep FK Rizespor maçı hangi kanalda? HTŞ lideri Ebu Muhammed Colani kimdir? Esenler Erokspor Ümraniyespor CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Erokspor Ümraniyespor maçı hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.