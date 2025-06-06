Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti

Şehit aileleri bayramın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti
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Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Şehit aileleri, Kurban Bayramı'nın ilk gününde Edirnekapı Şehitliği'ne ziyarette bulundu.

Bayram dolayısıyla sabah erken saatlerde Edirnekapı Şehitliği'ne gelen aileler, şehitlerin mezarı başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Kabirlere çiçek eken ve temizlik yapan aileler, birbirleriyle bayramlaşarak orada bulunanlara ikramlarda bulundu.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde roketli saldırı sonucu 2017 yılında şehit olan Sözleşmeli Er Halil İbrahim Gürel'in annesi Aysel Gürel, evladının Kurban Bayramı'nın 3. günü şehit olduğunu belirtti.

Gürel, bayramların kendisi için hüzünlü olduğunu söyleyerek "Bayram geliyor dendiği zaman beni hiç etkilemiyor. Benim bayramım da burası, seyranım da burası. Her cuma gelirim, özel günlerde gelirim. Bayramlarda, seyranlarda hep buradayım." dedi.

Şırnak'ta 2023 yılında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Özcan İlhan'ı ziyaret eden ağabeyi Emrah İlhan ise "Her bayram gelip beraber olmaya çalışıyoruz. Tabii bayramlar buruk bizim için, acımız büyük. Bir şekilde teselli bulmaya çalışıyoruz. Allah hepimize sabır versin. Bu vatan için, bu bayrak için nice şehitlerimiz var. Kardeşim de onlardan bir tanesi." diye konuştu.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1995 yılında şehit olan Jandarma Er Necati Özgel'in ablası Resmigül Gökmen ise kardeşini sürekli ziyarete geldiğini, acılarının dinmediğini, her gelişinde ağlamak istediğini ve kardeşinin her zaman kalbinin köşesinde olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Ali Osman Kaya - Güncel
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