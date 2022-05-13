Şehir Tiyatroları, Yatak Odası Komedisi oyunuyla Güngören seyircisiyle buluştu

İBB Şehir Tiyatroları oyunları Mayıs ayında İstanbul içinde ve şehir dışında sahnelenmeye devam edecek.

Yatak Odası Komedisi

Oyun, evliliklerinin farklı aşamalarında olan dört çiftin iç içe geçmiş hayatlarını sıra dışı ama komik bir bakışla ortaya koyuyor.

Evlilik kavramı, çiftlerin tuhaf nedenlerle sarsılan ve yeniden kurulan ilişkileri üzerinden, geleneksel, alışılagelmiş kalıpların ve kuralların dışına çıkılarak irdeleniyor.

Oyunda Aslıhan Kandemir, Ayşen Sezerel, Buket Kubilay, Engin Gürmen, Gökçer Genç, Mert Aykul, Nurdan Kalınağa, Özgür Atkın rol alıyor.

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