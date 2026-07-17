Haberler

İzmir'de 89 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde yapılan operasyonlarda Sahil Güvenlik ekipleri 89 düzensiz göçmen yakaladı, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 89 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi Akvaryum Koyu mevkisinde kara üzerinde tespit edilen 1'i çocuk 61 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle 2 şüpheli de yakalandı.

Menderes ilçesi açıklarında ise hareket halindeki lastik bot Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu. Bottaki 28 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir
12. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı

IBAN mağdurlarının beklediği haber, Meclis'ten geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Japonya Savunma Bakanı Koizumi'den İstanbul'da 'uskumru sandviç' paylaşımı

Japon Bakan Türkiye'yi ardında bırakamadı! Yeni paylaşımı olay
Haluk Levent gurbetçiyi böyle kandırmış: Evli olduğunu nezarethanede öğrendim

Sen neymişsin Haluk! "Evli olduğunu nezarethanede öğrendim"
Grönland'ın güney kıyılarına doğru dev bir buzdağı sürüklenerek ilerliyor

Devasa büyüklükte ve günlerdir sürükleniyor
'Irak'ta İslami Direniş' adlı Şii milis gruptan Trump'ın başına 10 milyon dolar ödül

Trump’ın başına ödül koydular! Vaat edilen para bağışlarla ödenecek
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı

Gözaltına alınmıştı! Levent Üzümcü hakkında karar verildi
ABD, Keşm Adası'nı vurdu

Savaş şiddetleniyor! ABD, İran ekonomisinin kalbini vurdu
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor

Görüntü serhat şehrimizden! Polis her yerde bu kadınları arıyor