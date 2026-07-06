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Şezlong tartışmasında şüpheliye tutuklama talebi

Şezlong tartışmasında şüpheliye tutuklama talebi
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İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong yeri yüzünden çıkan tartışma sonrası İ.A., nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alınıp tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde plajda şezlong yeri yüzünden çıkan tartışma sonrası 'nefret ve ayrımcılık' suçundan gözaltına alınan İ.A., tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında Mersinalanı Mahallesi'ndeki bir plajda meydana geldi. İ.A. ve A.A. arasında iddiaya göre 'şezlong' nedeniyle tartışma çıktı. A.A., tartışma sırasında İ.A.'nın kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İ.A., nefret ve ayrımcılık suçundan gözaltına alındı. Kolluktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.A., savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı.

Öte yandan, olay cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde İ.A.'nın bağırdığı ve sandalyeyi fırlattığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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