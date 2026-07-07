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İzmir'de anne ve kızına plajda hakaret ettiği öne sürülen kadın, yeniden gözaltına alındı

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İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda anne ve kızına hakaret ettiği iddiasıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kadın, savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararıyla Manisa'da yeniden gözaltına alındı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde plajda anne ve kızına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ve serbest bırakılan kadın, yeniden gözaltına alındı.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı, İ.A'nın, sahilde anne ve kızına hakaret ettiği iddiasıyla sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheli İ.A'nın üzerine atılı din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunması, suçun cezasının alt ve üst sınırı, olayın oluş şekli, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyanın mevcut delil durumu, delillerin henüz toplanmamış olmasıyla şüphelinin kaçma şüphesini ve delilleri karartma şüphesinin bulunması nedeniyle adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağını belirterek, şüpheli için tutuklamaya yönelik yakalama kararı verdi.

Jandarma ekiplerince Manisa'da gözaltına alınan İ.A, ilçeye getirilecek.

Olay

Seferihisar'da 3 Temmuz'da sahilde İ.A. ile A.A. ve kızı arasında tartışma çıkmıştı. A.A, kendisine ve kızına hakaret edildiğini belirterek İ.A'dan şikayetçi olmuştu.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "nefret ve ayrımcılık" suçlamasıyla gözaltına alınan İ.A, sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
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