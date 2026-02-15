Haberler

İzmir'de butik otelde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir butik otelde çıkan yangında 46 yaşındaki Emine Ayten hayatını kaybetti, eşi polis memuru Mehmet Ayten yaralandı. Yangın, klimadan kaynaklandı.

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde bir butik otelde çıkan yangında Emine Ayten (46) hayatını kaybetti, eşi polis memuru Mehmet Ayten (50) ise yaralandı. Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle otele geldikleri öğrenildi.

Sığacık Mahallesi Akkum Caddesi'nde faaliyet gösteren bir butik otelde saat 03.30 sıralarında klimadan kaynaklı yangın çıktı. Alevler, Manisa'da görevli polis memuru Mehmet Ayten ve eşi Emine Ayten'in kaldığı odadaki yatak, masa gibi eşyalara da sıçradı. Yangında Mehmet Ayten ve Emine Ayten yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yaralı çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Emine Ayten burada doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ayten'in cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Durumu ağır olan Mehmet Ayten ise İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Çiftin Manisa'da yaşadıkları ve 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle Sığacık'a geldikleri öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüphelinin ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
