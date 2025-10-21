Sefaköy'de Metrobüs Kazası: Bir Yaralı
Sefaköy'de metrobüs duraklarında meydana gelen kazada, bir metrobüs diğerine arkadan çarptı. Yenibosna yönüne giden araçta bir yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada bir yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel