Şef Burak Özdemir'e Mescid-i Aksa'da sevgi gösterisi - Haberler

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Şef Burak Özdemir'e Mescid-i Aksa'da sevgi gösterisi

AA - Mücahit Aydemir - Güncel
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Şef Burak Özdemir'e Mescid-i Aksa'da sevgi gösterisi

Sosyal medyada "CZN Burak" olarak tanınan şef Burak Özdemir, Mescid-i Aksa'da Filistinliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Sosyal medyada "Czn Burak" olarak tanınan şef Burak Özdemir, Mescid-i Aksa'da Filistinliler tarafından sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Türk Kızılayın ramazan programı kapsamında Filistin'i ziyaret eden Özdemir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazına katıldı.

Özdemir, yaklaşık 80 bin kişinin saf tuttuğu ramazan ayının ilk cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'yı gezdi.

Arap dünyasında da hayli popüler olan Özdemir, burada Filistinlilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Özdemir ile fotoğraf çektirmek isteyen Filistinliler izdiham oluşturdu.

Türk Kızılayın Filistin'deki ramazan yardımlarına eşlik eden CZN Burak, yarın işgal altındaki Batı Şeria'ya geçerek burada yemek yapacak. Şef Burak Özdemir'in yaptığı yemekler ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere dağıtılacak.

AA / Mücahit Aydemir - Güncel

CZN Burak, Filistin, Mescit, Aksa, Güncel, Haberler

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